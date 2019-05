(ANSA) – PARIGI, 09 MAG – Fuori la Francia dall’Unione europea: sorpresa a Parigi per le posizioni di Aurélien Enthoven, il figlio di Carla Bruni-Sarkozy avuto dall’ex compagno, il filosofo francese Raphael Enthoven, che si schiera apertamente per l’Upr, il partito di Francois Asselineau in lotta per la Frexit. Intervistato da Le Parisien, il ragazzo che a giugno compirà 18 anni – non in tempo, dunque, per votare alle elezioni Ue del 26 maggio – dice di aver aderito al piccolo partito sovranista nell’ottobre 2017. Dopo le presidenziali del 2017, dice di aver “preso coscienza” che i programmi dei candidati sono “inapplicabili nel quadro dei trattati europei”. “Avevo una cattiva immagine dell’Upr, quella di un partito piuttosto cospirazionista”. Ma poi “ho finito col dirmi che forse (Francois Asselineau) aveva ragione, sono diventato sempre piu’ euroscettico”. Quindi la volontà di impegnarsi in modo duraturo “per la sovranità e la lotta contro l’oscurantismo”.