(ANSA) – MILANO, 9 MAG – Oggi Palazzo Marino dovrebbe formalizzare il trasferimento a un altro ufficio di Franco Zinna, dirigente della direzione Urbanistica, indagato per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione della Dda di Milano. “Ritengo di si – ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se il trasferimento sarà formalizzato oggi -. Zinna lo conosco da anni, lo conoscono tutti, è una persona che ha sempre dato il suo contributo. La giustizia farà la sua parte e ci mancherebbe altro, ma qualora fossero appurate le sue colpe la conoscenza pluriennale non conta più nulla”. “Quello che riteniamo utile fare per tutti è ipotizzare un trasferimento e non una sospensione”, ha aggiunto il sindaco. Anche l’altra dipendente coinvolta nell’indagine, Maria Rosaria Coccia, dovrebbe essere trasferita a un altro ufficio.