(ANSA) – MOSCA, 9 MAG – E’ iniziata la solenne parata militare in Piazza Rossa del Giorno della Vittoria (Den Pobedy, in russo). Per celebrare la vittoria sovietica sulle truppe naziste nella seconda guerra mondiale, nota in Russia come Grande Guerra Patriottica, sfileranno davanti alle mura del Cremlino oltre 13.000 militari e 132 mezzi bellici, mentre 74 tra jet ed elicotteri sorvoleranno il centro di Mosca. Anche quest’anno la parata sarà per la Russia di Putin un’occasione per flettere i muscoli e mostrare le sue armi piu’ moderne.