(ANSA) – ISTANBUL, 9 MAG – Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri nello storico bazar di Tabriz, nell’Iran nordoccidentale. Le fiamme hanno provocato ustioni non gravi a 16 persone e il danneggiamento di circa 150 delle 5.500 botteghe storiche del mercato, che dal 2010 è nella lista Unesco dei siti patrimonio dell’umanità. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco dopo un lavoro di circa sei ore. Le cause dell’incendio non sono state rese note. Lo riporta l’Irna.