(ANSA) – LEGNANO (MILANO), 9 MAG – Sono in miglioramento le condizioni generali del trentenne aggredito martedì sera con l’acido solforico dall’ex fidanzata a Legnano, nel milanese. Lo comunica l’ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato. “In collaborazione con i colleghi oculisti, i medici stanno monitorando le gravi lesioni che hanno interessato il volto con il coinvolgimento del globo oculare destro”, scrive in una nota il nosocomio, che annuncia anche un intervento chirurgico per l’uomo nelle prossime settimane. Colpito al volto, al collo, al torace, all’addome e a un braccio, il trentenne ha riportato ustioni di terzo grado con il rischio di perdere l’occhio destro.