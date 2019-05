(ANSA) – ROMA, 09 MAG – Una ragazza di 16 anni è stata investita da una moto a Roma. E’ accaduto via Crescenzio, nel quartiere Prati al centro. Sul posto la polizia locale del Gruppo Prati. La 16enne, di nazionalità romena, è stata portata in ospedale in codice rosso. Alla guida della moto un 45enne.