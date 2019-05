(ANSA) – GENOVA, 9 MAG – La Guardia di finanza ha eseguito una misura cautelare e il sequestro preventivo di 3,5 milioni nei confronti del rappresentante legale di una azienda alessandrina molto nota di fornitura e assistenza su prodotti per la pulizia industriale e civile, movimento terra e settore stradale, al centro di un meccanismo fraudolento finalizzato alla frode fiscale. Le fiamme gialle hanno accertato un giro di false fatture da 9 milioni con un risparmio di imposta di 3,5 milioni. Le indagini hanno portato anche alla denuncia di nove persone. L’azione della Gdf è nata da una verifica fiscale in un’azienda genovese evasore totale e dalla quale sono emerse fatturazioni fittizie verso la societa alessandrina. Il meccanismo fraudolento, secondo gli investigatori, è andato avanti dal 2012 al 2017. Il tutto è avvenuto con la collaborazione di cinque ‘società cartiere’ della provincia di Genova, create per emettere fatture false. Lo schema prevedeva quattro fasi: l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ad opera delle cinque società cartiere, il pagamento attraverso bonifico bancario, il prelevamento di denaro dai conti delle “cartiere” ad opera di soggetti privi di reale capacita economica, la restituzione del denaro in contante al beneficiario della frode. (ANSA).