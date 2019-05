(ANSA) – BOLZANO, 9 MAG – “Pulizie di primavera” sulla strada di Passo Rombo, dove le frese e le pale meccaniche attualmente sono impegnate per consentire la riapertura prevista per fine maggio. Come informa il gestore della strada Timmelsjoch Hochalpenstrasse Ag su Facebook, pubblicando anche una spettacolare foto del loro collaboratore Thomas Santer, i lavori quest’anno sono particolarmente impegnativi. Devono essere infatti, rimossi tra i tre e quattro metri di neve, in alcuni punti, dove sono scese valanghe, addirittura dodici metri. La strada che collega l’Alto Adige con il Tirolo è chiusa da fine ottobre e i lavori di pulizia sono iniziati il 23 aprile. (ANSA).