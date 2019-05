(ANSA) – MILANO, 9 MAG – Sta entrando sempre più nel vivo – in attesa del grande sfilamento di domenica 12 – la 92ma Adunata nazionale degli Alpini che si terrà a Milano in occasione del centenario della fondazione dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini) che avvenne nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo. Dopo la conferenza stampa di presentazione e il concerto del Coro Ana alla Scala, oggi è stata la volta di una cerimonia di commemorazione di don Carlo Gnocchi, nella sede del Centro Don Gnocchi, in via Capecelatro, e della deposizione di una corona al monumento del generale Perrucchetti, fondatore delle truppe alpine, a Cassano D’Adda (Milano). Resterà aperta fino alle 17 di domenica 12 la mostra ‘Alpini, uno stile di vita’ alla sala Viscontea del Castello Sforzesco (dietro il quale, in piazza del Cannone, sarà allestita la ‘base’ del raduno). Da domani alle 10, con l’alzabandiera in piazza Duomo, avrà inizio la tre giorni che culminerà domenica con la grande sfilata delle penne nere.