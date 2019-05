(ANSA) – MILANO, 9 MAG – Leonardo non ha mai avuto contatti con Eusebio Di Francesco, uno degli allenatori che alcune ricostruzioni di stampa hanno inserito fra i candidati a prendere il posto di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. E’ quanto ha fatto sapere lo stesso direttore generale dell’area tecnico-sportiva rossonero, che oggi si trova a Milanello, chiarendo di non aver telefonato e di non aver incontrato l’ex allenatore della Roma.