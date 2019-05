(ANSA) – ROMA, 9 MAG – “Fin dall’inizio, Huawei ha creduto fermamente nell’innocenza della signora Meng. Sosteniamo che il suo arresto ordinato dagli Stati Uniti sia stato illegale, un abuso di potere mosso da considerazioni politiche e tattiche e non dallo stato di diritto”. Lo scrive Huawei in una nota in merito agli sviluppi sul caso del direttore finanziario Meng Wanzhou, comparsa ieri in udienza a Vancouver sulla richiesta di estradizione negli Usa, e in cui si sottolinea la linea portata dagli avvocati di Meng in tribunale.