(ANSA) – REGGIO EMILIA, 9 MAG – Il questore di Reggio Emilia, Antonio Sbordone, ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un 25enne belga che il 10 febbraio entrò nel campo da gioco del Mapei Stadium al 16′ del secondo tempo durante il match Sassuolo-Juventus, correndo verso Cristiano Ronaldo, davanti al quale ha imitato la classica esultanza a torso nudo del campione della squadra bianconera. Il giovane aveva provocato la sospensione temporanea della partita eludendo i controlli di sicurezza, scavalcando la recinzione del settore destinato ai portatori di handicap della tribuna ovest dov’era seduto come spettatore, disponendo di un attestato di certificazione di disabilità. L’invasore venne immediatamente raggiunto dagli stewards e dal personale della Digos che lo hanno espulso dallo stadio. Per lui era stata formalizzata la denuncia per interruzione di evento sportivo. Al tifoso sarà vietato l’accesso per un anno in tutti i luoghi in cui si svolgono incontri di calcio di Serie A, B, C, Mondiali, Europei e Olimpiadi.