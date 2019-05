(ANSA) – BOLZANO, 9 MAG – Dopo lo stupro di una ragazza 15enne, questo pomeriggio oltre 200 bolzanini hanno partecipato a un presidio per dire no alla violenza contro le donne. La manifestazione è stata organizzata dai sindacati e dal mondo dell’associazionismo per esprimere solidarietà alla giovane vittima, ma anche “per riappropriarsi dei luoghi della città, come le passeggiate del Talvera, che devono restare di tutti i bolzanini”. “La violenza contro le donne è una sconfitta per tutti”, si leggeva in italiano e tedesco su un lungo striscione. Alcuni manifestanti si sono presentati sulla ciclabile nei pressi dello stadio Druso, dove è avvenuta la violenza sessuale, con magliette oppure foulard rossi. All’iniziativa hanno anche partecipato numerosi anziani e famiglie. “La violenza non ha colore, ma è da condannare senza ne e senza ma”, è stato ribadito da numerosi relatori. Hanno preso la parola anche rappresentanti della Consulta dei migranti.