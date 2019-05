(ANSA) – ROMA, 9 MAG – Tutto facile per Novak Djokovic, passaggio di turno con brivido per Roger Federer. Il numero uno del tennis mondiale e il campione svizzero accedono ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid: Federer, alla seconda uscita sulla terra rossa dopo tre anni di assenza, ha dovuto annullare due match point prima averla vinta sul francese Gael Monfils, numero 18 del ranking, battuto al tie break con i parziali di 6-0, 4-6, 7-6 dopo due ore di gioco. Lo svizzero numero 3 al mondo coglie così la vittoria in singolare numero 1200 in carriera e ora troverà Dominic Thiem, che ha eliminato agli ottavi Fabio Fognini. Djokovic non ha dato scampo invece al francese Jeremy Chardy, numero 47 del ranking, sconfitto 6-1 7-6(2).