CARACAS – L’Estudiantes de Mérida ha battuto per 1-0 l’Argentinos Junior, ma questo risultato non é bastato per ribaltare il 2-0 della gara d’andata.

Il gol accademico é stato segnato da Wilson Mena al 21esimo che in palombella ha sfruttato al meglio una punizione battuta da Gómez. Pochi minuti dopo, l’attaccante colombiano ha avuto l’occasione per pareggiare i conti, ma il suo tiro non ha impensierito il portiere dell’Argentinos.

Adesso l’Estudiantes de Mérida, girata la pagina della Coppa Sudamericana, punterà tutto sul Torneo Apertura. Nella Primera División, gli accademici sono quarti con 28 punti e sono in piena corsa per un posto nei playoff. Nelle ultime due giornate affronteranno Lala Fútbol Club (in trasferta) e Deportivo La Guaira (in casa), con una vittoria timbrerà il biglietto d’ingresso nell’Octagonal.

Mentre l’Argentinos Junior vola al secondo turno della Coppa Sudamerica dove potrebbe incrociare nuovamente una squadra venezuelana: sono ancora in corsa Caracas, Deportivo Lara e Zulia. Il sorteggio si svolgerà il 13 maggio ad Asunción in Paraguay dove si conosceranno gli accoppiamenti dagli ottavi fino alla fine del torneo.

Oggi, la Conmebol ha anche annunciato il cambio della sede della finale. Ad inizio del torneo era il Nacional di Lima, adesso é stata spostata nel Defensores del Chaco di Asunción.

Il Tabellino

Estudiantes de Mérida – Argentinos Junior 1 -0

Gol: Wilson Mena (21’).

Estudiantes de Mérida (1): Alejandro Araque; José Manríquez, Óscar Sainz, Galileo del Castillo, Daniel Linárez; Jesús Gómez, Christian Rivas, Yorwin Lobo (William Díaz, 88′), Christian Flores (Andris Herrera, 79′); Wilson Mena e Luz Rodríguez. Allenatore. Martín Brignani.

Argentinos Junior (0): Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Jonathan Galván, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Matías Romero, Alexis Mc Allister, Francis Mc Allister (Franco Moyano, 76′); Raúl Bobadilla (Fausto Montero, 83′) e Damián Batallini (Gabriel Hauche, 46′). Allenatore: Diego Dabove.

Note: Arbitro: Nicolás Gallo (Colombia). Ammoniti: Francis Mc Allister, Galván, Galileo del Castillo, Quintana, Herrera, Manríquez, Lobo e Sandoval. Stadio Metropolitano della città di Mérida.

(di Fioravante De Simone)