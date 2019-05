(ANSA) – FIRENZE, 9 MAG – Il fabbisogno di cannabis terapeutica in Italia nel 2019 si attesterà intorno ai 1.000 chili all’anno a fronte di una capacità produttiva di circa 150 chili da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. In attesa del previsto incremento della produzione, la crescente domanda viene soddisfatta con cannabis acquistata in larga parte dall’Olanda. “Grazie a un ulteriore finanziamento previsto nell’ultima finanziaria – spiega il colonnello Antonio Medica, direttore del Farmaceutico militare – nel 2020 riusciremo a portare la capacità produttiva a 300 chili l’anno”. Inoltre, spiega Medica, “è in fase di aggiudicazione un bando per ampliare le serre”. Per fronteggiare la richiesta, ministero della Difesa e ministero della Salute stanno inoltre pensando all’individuazione di partner privati.