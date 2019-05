(ANSA) – ROMA, 9 MAG – Rafa Nadal vola ai quarti del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Dopo Djokovic e Federer anche il maiorchino numero 2 del mondo avanza sulla terra rossa spagnola, battendo il next gen, lo statunitense Frances Tiafoe, numero 37 della classifica mondiale in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nadal al prossimo turno incontrerà lo svizzero Stan Wawrinka, numero 34 del ranking, che ha eliminato il giapponese Kei Nishikori.