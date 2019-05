(ANSA) – CARACAS, 10 MAG – L’autoproclamato presidente ad interim venezuelano Juan Guaidò ha convocato una nuova mobilitazione nazionale per questo sabato 11 maggio in difesa del Parlamento, e ha lanciato un appello ad agire all’Organizzazione degli Stati Americani (Osa). “Sabato alle ore 10 (le 16 italiane) torneremo in strada in tutto il Paese”, ha annunciato Guaidò in conferenza stampa. L’autoproclamato presidente ha poi chiesto a Gustavo Tarre Briceno, suo ambasciatore presso l’Osa, di convocare una riunione per discutere del “nuovo colpo di Stato contro il Parlamento”.