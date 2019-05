CARACAS – Il Deportivo Lara é stato travolto per 3-0 dall’Huracán in trasferta, con questo risultato la formazione allenata de Leonardo González saluta la Coppa Libertadores. Ma, nonostante la sconfitta, la squadra barquisimetana ha chiuso al terzo posto nel girone B e si qualifica per il secondo turno della Coppa Sudamericana.

All’Huracán il trionfo contro il Lara é servito solo per il morale, nelle prime cinque gare di questa edizione della Libertadores aveva portato a casa un pareggio e quattro sconfitte.

Le reti dell’Huracán sono state segnate da Lucas Gamba (24’) e doppietta di Andrés Chávez (28’ e 65’).

Il Lara per approdare agli ottavi doveva vincere in Argentina e sperare in un risultato negativo dell’Emelec in casa del Cruzeiro. Sfortunatamente nessuno dei due risultati si è verificato: l’Emelec é andato addirittura a vincere in casa della squadra brasiliana.

In questo modo il girone B é rimasto nel seguente modo: Cruzeiro al comando con 15 punti, Emelec secondo con 9, il Deportivo Lara terzo con cinque ed Huracan ultimo con 4.

Sul campo del Tomás Adolfo Ducó di Buenos Aires la nostra collettività é stata rappresentata dal difensore Giacomo Di Giorgi che ha disputato l’intera gara.

Il tabellino

Huracán – Deportivo Lara 3 -0

Ret: 1-0, m.24: Lucas Gamba. 2-0, m.28: Andrés Chávez. 3-0, m.65: Andrés Chávez.

Huracán (3): Antony Silva; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Carlos Araujo; Norberto Briasco (m.80, Agustín Casco), Israel Damonte, Patricio Toranzo (m.68, Federico Marín), Walter Pérez; Lucas Gamba y Andrés Chávez (m.59, Nicolás Cordero). Allenatore: Néstor Apuzzo.

Deportivo Lara (0): Carlos Salazar, Giácomo di Giorgi, Marcos Miers, Leonardo Aponte, Jefre Vargas; Jesús Bueno (m.59, Bernardo Manzano), Jorge Yriarte, Freddy Vargas, David Centeno (m.71, Johan Arrieche); Gonzalo Di Renzo y Lorenzo Frutos (m.57, Jairo Otero). Allenatore: Leonardo González.

Note: Arbitro: Víctor Carrillo amonestó (Perù) che ha ammonito Salcedo, Bueno e Chimino.

(di Fioravante De Simone)