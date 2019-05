ASCOLI PICENO.- Dopo il notevole successo della scorsa edizione, quella del ritorno dopo una decina d’anni di interruzione, il prossimo 19 maggio si disputerà la sesta edizione dello Slalom automobilistico Roccafluvione-Venarotta. Lo sforzo dello staff guidato dall’appassionato locale Remo Valentini coadiuvato da Roberto Zazzetta e con il supporto tecnico del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dell’Automobile Club permetterà di aprire la stagione automobilistica ascolana e quella marchigiana su asfalto, oltre ad avere validità come prima prova del Trofeo Interregionale Slalom Abruzzo-Marche che prevede otto appuntamenti. A supporto ci sono anche i Comuni di Roccafluvione e Venarotta, BIM Tronto, oltre a Girardi Automotive, Graziano Ricambi, concessionaria Opel-Silcar, TM Systems e Futura Estintori.

“I nostri sforzi sono volti a far diventare questo appuntamento una giornata di sport e spettacolo per le famiglie, oltretutto la visione della gara slalom è gratuita.” Questo è il messaggio che Remo Valentini vuol trasmettere agli appassionati e coinvolgere nuovi spettatori.

Le iscrizioni dei piloti si chiuderanno alle ore 24 di lunedi 13 maggio, con il programma della gara che sarà tutto concentrato per domenica 19 maggio. Le verifiche sportive per i piloti saranno dalle ore 8,30 alle 11 presso la Tabaccheria Giacomini in Via della Repubblica a Roccafluvione, mentre le verifiche tecniche per le vetture saranno dalle ore 9 alle 11,30 presso Largo Pirandello. Alle ore 13 prenderà il via la salita di ricognizione, alla quale faranno seguito tre manches (dalle ore 14 in poi), con il miglior crono valido per la classifica. Le premiazioni sono previste alle ore 18 circa in Piazza Spalvieri a Venarotta, di fronte al Municipio.

Il percorso di gara è lungo 2350 metri e sarà rallentato da 8 postazioni di birilli. Interessante è la parte intermedia mista che impegna particolarmente i piloti e rende anche tecnico il percorso. La scorsa edizione ha visto il successo del pilota lauretano Luca Filippetti, mentre è l’ascolano Fabrizio Peroni, con tre successi consecutivi dal 2006 al 2009 a detenere il maggior numero di successi.

www.gsacascoli.org

(di Giuseppe Saluzzi)