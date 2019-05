(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Sorprese, conferme e prodezze nel primo round dell’AT&T Byron Nelson. Nel torneo del PGA Tour, dedicato a uno dei più grandi giocatori della storia del golf, partenza super per l’americano Denny McCarthy che, con un parziale di 63 (-8), è al comando solitario della classifica con un colpo di vantaggio sui connazionali Tyler Duncan e Tom Hoge, entrambi secondi con 64 (-7). A Dallas ottimo avvio anche per Brooks Koepka. Tra i favoriti al titolo il numero tre del world ranking è quarto (65, -6) al fianco di altri otto giocatori. In Texas, nella rassegna che precede il PGA Championship, altri big come lo svedese Henrik Stenson e il giapponese Hideki Matsuyama, inseguono in 22ma posizione (67, -4). E’ solo 36mo, invece, Jordan Spieth (68, -3). Delude Aaron Wise. L’americano, campione in carica, è 55mo (69, -2). In ritardo pure Patrick Reed, 81mo come Rafa Cabrera Bello e Alex Noren (70, -1). Con l’ex quarterback Tony Romo 148mo (76, +5) ma protagonista di un eagle alla buca sedici. (ANSA).