(ANSA) – RICCIONE (RIMINI), 10 MAG – Un ragazzino di 11 anni in sella a una bici è stato investito da un suv mentre andava a scuola. L’incidente è successo questa mattina poco prima delle 8 a Riccione. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Quando è stato investito il ragazzino era sulle strisce pedonali in bicicletta. Nell’impatto l’11enne è finito sul cofano della vettura e sul parabrezza, poi a terra. Il 118 con ambulanza e auto medica ha soccorso il ragazzino che poi è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.