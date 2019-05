(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, in una nota, si unisce agli “auguri di buon lavoro” al consiglio di amministrazione di Sport e Salute – che ieri ha nominato Rocco Sabelli presidente – formulati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, riponendo “piena fiducia nell’operato degli amministratori e, in particolar modo, del presidente e amministratore delegato Sabelli, che si è distinto per capacità e competenze dimostrate attraverso la gestione di importanti incarichi manageriali”. Barelli conferma “sostegno personale e disponibilità della federazione a promuovere proficue e fondamentali collaborazioni e sinergie nell’interesse dello sport italiano che trarrà sicuri benefici dalla conduzione del nuovo assetto manageriale”.