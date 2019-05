(ANSA) – MILANO, 10 MAG – Nei giorni dell’Adunata degli Alpini a Milano ignoti hanno dato vita a due distinti episodi di vandalismo. In via Marsala sono state infrante le vetrine della sede nazionale dell’Associazione Alpini, mentre in piazza San Babila ignoti hanno lanciato uova contro lo stand “Alp Shop” e scritto con vernice rossa “Gli Alpini stuprano”. La polizia è a lavoro per individuare i responsabili, e sta acquisendo i filmati delle telecamere della zona.