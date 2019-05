(ANSA) – MILANO, 10 MAG – Ha ufficialmente preso il via stamani, dopo le prime cerimonie di commemorazione di ieri, la 92ma Adunata nazionale degli Alpini, a Milano, che festeggia i 100 anni dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini) creata nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo. La manifestazione si è aperta alle 10 con l’alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza del presidente della regione, Attilio Fontana, del sindaco, Giuseppe Sala, e di autorità militari e civili. La giornata proseguirà con l’omaggio al sacrario dei caduti di tutte le guerra, in piazza Sant’Ambrogio, al monumento all’Alpino, in via Vincenzo Monti, e avrà il suo culmine, alle 14, nell’inaugurazione della Cittadella degli alpini in piazza del Cannone, tra il Castello Sforzesco e il Parco Sempione. Domani gli eventi clou saranno all’Arena Civica, con il lancio di paracadutisti previsto per le 12, e in Duomo con la messa in suffragio ai caduti prevista per le 16. Dalle 20 poi i concerti dei cori e delle fanfare.