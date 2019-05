(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Andranno tutti in gara domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio dei mondiali staffetta a Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. L’Italia affronterà in seconda batteria Francia, Germania, Usa, Giappone, Cile e Olanda. Subito dopo in pista la 4×400 uomini (Daniele Corsa, Michele Tricca, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio) che correrà con rivali di peso: Usa, Giamaica, Gb, Australia e Rep. Ceca. Le ragazze della 4×100 (Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni, Irene Siragusa) gareggeranno contro Germania, Giamaica e Australia. Nella 4×100 maschile l’Italia schiererà Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti, Filippo Tortu, contro Olanda, Ucraina e Turchia. Si chiuderà con la 4×400 mista (Davide Re, Giancarla Trevisan, Andrew Howe, Raphaela Lukudo) impegnata Usa, Francia Polonia, Giappone.