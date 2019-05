(ANSA) – PARIGI, 10 MAG – La Francia annuncia la liberazione di quattro ostaggi nel Sahel: due francesi rapiti il primo maggio nel Bénin, un’americana e una sudcoreana. I quattro ostaggi, annuncia l’Eliseo, sono stati liberati nella notte durante un’operazione dei militari francesi nel nord del Burkina Faso. Nell’operazione due di loro sono stati uccisi. Il presidente Emmanuel Macron si “congratula per la liberazione di quattro ostaggi nel Sahel, tra cui due nostri connazionali, Patrick Picque e Laurent Lassimouillas, rapiti il primo maggio scorso nel Bénin. Si associa al sollievo delle famiglie in vista di un prossimo rientro in Francia”, si legge nella nota, in cui si precisa che oltre ai due francesi sono “state liberate una cittadina americana e una cittadina sudcoreana”.