(ANSA) – BOLOGNA, 10 MAG – Il 102/o Giro d’Italia di ciclismo scatterà alle 16,50 da via Rizzoli, a Bologna, con la partenza del primo corridore in gara (dorsale numero 1), Tom Dumoulin, vincitore nel 2017 a Milano. L’olandese farà da apripista nella cronometro individuale lunga 8 chilometri, che si concluderà presso il santuario di San Luca. Un minuto dividerà le partenze dei 176 iscritti alla corsa rosa. Il secondo big a prendere il via sarà il colombiano Miguel Angel Lopez (alle 16,54), poi toccherà al lussemburghese Bob Jungels (16,56). Vincenzo Nibali scatterà dalla pedana bolognese alle 16,58, lo sloveno Primoz Roglic alle 17,01, Mikel Landa alle 17,02. Il britannico Simon Yates prenderà il via alle 19,43, L’ultimo a scattare sarà il siciliano Salvatore Puccio alle 19,45.