(ANSA) – CARNAGO (VARESE) 10 MAG – ”Ho chiarito con Bakayoko. Mi spiace che per tutta la settimana si sia parlato più di quello successo con lui che della vittoria contro il Bologna ma ce la siamo cercata. Se gioca a Firenze? Lo vedrete domani”. Rino Gattuso, alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina, chiude il caso Bakayoko e evidenzia di non aver mai ”portato rancore” a nessuno, nemmeno al francese che lunedì sera è stato protagonista di un pepato botta e risposta con il tecnico durante la gara contro il Bologna. ”La coerenza – aggiunge l’allenatore del Milan – è la cosa più importante quando c’è un confronto, quando ci guardiamo negli occhi. La priorità va al Milan e ai risultati. Io posso mettere la mano sul fuoco che tutti i giocatori quest’anno hanno messo il bene del Milan davanti a tutto. Potevano svaccare più volte e non l’hanno mai fatto, siamo sempre usciti fuori da situazioni difficili”.