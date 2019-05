(ANSA) – FIRENZE, 10 MAG – Quasi 700 giovani delle scuole medie e superiori con i loro docenti hanno sfilato oggi a Firenze per chiedere un mondo più sostenibile e inclusivo. La ‘Marcia globale per i diritti umani’ è partita da piazza d’Azeglio e si è snodata nel centro cittadino fino all’arrivo in piazza Santa Croce. Organizzata dalla Regione Toscana e da Oxfam, l’iniziativa rappresenta l’evento finale del festival d’Europa e rientra nel progetto europeo ‘Walk the global walk’. In questi giorni, infatti, sono 12 i Paesi europei che hanno organizzato marce simili per chiedere ai governi nazionali e all’Europa di realizzare l’obiettivo di sviluppo sostenibile. Al termine della manifestazione, sul palco allestito in piazza Santa Croce si sono alternate performance e riflessioni sui temi dell’ambiente e dei diritti umani. Per Elisa Bacciotti di Oxfam quella di oggi “è una manifestazione che Regione Toscana e Oxfam hanno organizzato con altre città europee in un quadro di ampia promozione dei diritti umani con i ragazzi e per i ragazzi delle scuole medie e superiori di tutta la Toscana. Quest’anno – ha aggiunto – la marcia si svolge all’insegna dell’ascolto della voce dei ragazzi che chiedono città più inclusive e sostenibili”. A fare gli onori di casa della Regione Toscana è stato l’assessore alla presidenza Vittorio Bugli che ha ricordato come “i diritti non sono conquistati una volta per tutte, ma vanno ribaditi nel tempo, e per conquistarne altri, come magari il diritto a vivere in un ambiente sano e che tale si possa mantenere anche in futuro”. Bugli ha poi fatto riferimento a Greta Thunberg, la ragazza svedese alla guida della protesta per l’ambiente, spiegando come sia “la dimostrazione che anche una sola persona può cambiare le cose e che i grandi cambiamenti si costruiscono sulle abitudini quotidiane”.(ANSA).