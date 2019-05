(ANSA) – GENOVA, 10 MAG – “Sarà forse proprio la gara della stagione”. Cesare Prandelli si prepara così alla sfida con l’Atalanta: il suo Genoa è chiamato ad una prova difficile per mantenere invariate le distanze dall’Empoli e avvicinarsi alla salvezza. “Vogliamo stare in partita dal primo all’ultimo minuto cercando i loro punti deboli. Sono in finale di Coppa Italia e stanno lottando per il quarto posto. Ma a parte i complimenti a me interessa mettere in difficoltà una grande squadra. E farlo nella sofferenza perché ci sarà da soffrire ma quando avremo la palla dovremo farli correre all’indietro. Sulla pressione in avanti sono i migliori in Europa ma alle spalle qualche problema potremo crearlo”. Di certo l’Atalanta non penserà alla Coppa. “Stanno lottando per il quarto posto…”, dice Prandelli “possiamo solo augurare che inconsciamente qualcuno abbia un calo di concentrazione”. Sarà un Genoa non molto diverso da quello visto con la Roma, complici anche le molte assenze: Hiljemark, Favilli, Sturaro, Mazzitelli e Lazovic.