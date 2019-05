(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “Ho sentito il ministro Salvini sulla vicenda della nave Mare Jonio e siamo d’accordo sul sequestro: la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C’è di mezzo l’autorità giudiziaria e non entro nel merito. Ma i migranti a bordo verranno fatti scendere e messi in sicurezza, ci mancherebbe, mica li mettiamo nelle patrie galere, o li affoghiamo in mare…”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte conversando con i giornalisti fuori Palazzo Chigi.