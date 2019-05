(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “E’ ovvio che qualsiasi negozio che non sia in regola non può continuare ad esercitare l’attività commerciale. Su questo c’è piena intesa”. Lo dice il premier Giuseppe Conte conversando con i cronisti davanti a Palazzo Chigi, in merito ai “canapa shop”. “Per quanto riguarda la disciplina normativa in questo momento c’è qualche profilo di incertezza: lo dico tecnicamente. Tra l’altro aspettiamo una pronuncia della Cassazione a fine maggio che potrebbe contribuire a maggiore certezza perché c’è un problema tra vendita e produzione. Stiamo pensando se possiamo intervenire a rendere più certa disciplina”, aggiunge.