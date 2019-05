(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Il Centro Sportivo Italiano celebra 75 anni e lo farà domani in Vaticano incontrando Papa Francesco, in un’udienza privata, proseguendo quel cammino associativo, cominciato nel primo dopoguerra e la tradizione di raccogliersi nelle grandi ricorrenze intorno al Pontefice. “Da capitano vi sprono a non chiudervi in difesa, ma a venire in attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo – disse Francesco il 7 giugno 2014, per il 70/o di fondazione del Csi – Lo sport rimanga un gioco!”. “L’udienza è certamente il momento più bello nell’ambito delle celebrazioni del 75° anno di vita del Csi – dice il presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio – In questi anni gli interventi dei Pontefici sono sempre stati momenti di guida nel nostro percorso”. Assieme ai vertici associativi saranno presenti circa 400 dirigenti provenienti da tutta Italia. Al Pontefice il Csi regalerà zainetti contenenti prodotti per l’igiene personale, destinati alle persone bisognose, ed ai senza tetto accolti dal Papa.