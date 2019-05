(ANSA) – TORINO, 10 MAG – L’Auxilium Torino è retrocessa all’ultimo posto della serie A. Il consiglio federale della Fip ha infatti confermato, oggi, gli 8 punti di penalizzazione nel campionato in corso. La squadra torinese passa così da 16 a 8 punti e, con una partita sola ancora da giocare, non può raggiungere Pistoia, finora ultima a quota 12. Il Consiglio federale ha accolto le richieste della Com.Te.C., la Commissione tecnica di controllo, applicando gli otto punti in questa stagione e altri due per il campionato 2019/2020. Alla base del provvedimento le irregolarità nel pagamento dei contributi Inps e Inail. Rimane aperto uno spiraglio per ripartire dalla Serie A2, vista l’incertezza sul futuro della società a un passo dal fallimento: “E’ stato, inoltre, dato mandato al Presidente Federale di valutare le possibilità – si legge nel comunicato dalla Federbasket -, rispettando i regolamenti, dell’inserimento dell’Auxilium Torino, nei campionati nazionali nella prossima stagione”.