(ANSA) – MODENA, 10 MAG – Julio Velasco conferma ciò che la sua società Modena Volley aveva annunciato nella serata di giovedì. Il tecnico argentino smette di allenare. Non ha spiegato i motivi di questa sua decisione, ma ha voluto comunque ringraziare tutti i suoi compagni di viaggio. “Come tutti già sapete – ha scritto Velasco, 67 anni di cui passati 44 in panchina – ho deciso di chiudere la mia carriera di allenatore. Sono rimasto in silenzio fino ad ora e lo farò ancora per un po’, a parte questo scritto, perché per me è una situazione emotiva molto forte e ho bisogno di stare un po’ con me stesso. Questo momento per me non è semplice, ma come molti giocatori hanno smesso di giocare quando ancora erano forti, anch’io ho voluto chiudere la mia carriera – chiosa Velasco – quando ancora avrei potuto allenare, senza aspettare il declino”.