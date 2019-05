(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Roger Federer lascia anzitempo il torneo di Madrid, che ha segnato il suo ritorno sulla terra rossa dopo 3 anni, sconfitto nei quarti di finale dall’austriaco Dominic Thiem. Il fuoriclasse di Basilea è stato battuto in tre set per 3-6 7-6 6-4, dopo aver sprecato due match ball nel secondo set, perso poi al tie break. Thiem incontrerà in semifinale il n.1 del mondo, Novak Djokovic.