(ANSA) – CARACAS, 10 MAG – Il leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó, ha rinnovato l’appello ai venezuelani a scendere in piazza domani a Caracas e nel resto del Paese per una nuova tappa della Operazione libertà. Dopo aver assicurato che “abbiamo l’appoggio del mondo” e che “la dittatura si trova nel suo peggiore momento, piena di diffidenze, tradimenti e cospirazione”, Guaidó ha invitato tutti “a scendere in strada in tutto il Paese, perché ad ogni passo che avanziamo in strada è a favore del Venezuela”. Nel manifesto dell’iniziativa si sostiene: “Io difendo il Venezuela e l’Assemblea nazionale (An) in strada! Manifesteremo per i nostri deputati, per la nostra Assemblea e per il Paese”.