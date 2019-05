(ANSA) – NAPOLI, 10 MAG – “Alle Europee l’obiettivo è andare oltre il 20%. E’ una bella sfida”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso di una conversazione pubblica con Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, al quartiere Sanità a Napoli. L’incontro si è tenuto a pochi metri dalla piazza dove nel 2014 il Pd chiuse la campagna elettorale a Napoli per le europee, quelle del record 40%. “Non è passato tanto tempo – ha detto Zingaretti ricordando quel successo del Pd – ma sono accadute tante cose. Ma oggi sono molto ottimista, dopo il 4 marzo abbiamo svolto un congresso molto partecipato. Nessuno ci avrebbe messo un euro sul milione e 600 mila votanti e le file ai gazebo e sulle forza di riuscire a realizzare una lista unitaria del Pd come argine unico ai populisti”.