(ANSA) – ATENE, 10 MAG – A due settimane del voto per le Europee il governo del premier greco Alexis Tsipras ha superato un voto di sfiducia che era stato chiesto dall’opposizione di Nea Dimokratia (ND). Al termine di tre giorni di dibattito infuocato, il Parlamento ellenico ha bocciato la mozione con 153 voti contrari e 136 a favore. Il partito del premier, Syriza, ha 145 deputati sui 300 dell’assemblea, ma otto deputati indipendenti hanno votato a favore del governo. La mozione di sfiducia era inizialmente contro il viceministro della Sanità, Pavlos Polakis, scattata dopo che questi aveva affermato che un candidato di Nea Dimokratia alle Europee, Stelios Kymboropoulos, che si muove in sedia a rotelle, aveva avuto un trattamento preferenziale per ottenere un lavoro presso la Sanità nazionale a causa della sua disabilità. Tispras aveva trasformato il voto in un test sulla tenuta del suo esecutivo. In Grecia, il 26 maggio si vota per le Europee ma anche per il primo turno delle amministrative.