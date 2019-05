CARACAS – Rush finale nel campionato venezuelano. Con 2 partite da giocare sono ancora ben tredici le squadre con opzioni matematiche in piena lotta per un posto nei playoff . Una di queste formazioni é il Deportivo Táchira, sesto con 26 punti. In questa occasione l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco, detto “El flaco”, da capitano dei gialloneri carica i suoi per il finale di campionato in cui sfideranno: Aragua (domenica alle 16:00 a San Cristóbal) ed Academia Puerto Cabello (in trasferta).

In questo Torneo Apertura il Deportivo Táchira sul campo dello stadio Pueblo Nuevo ha uno score di 7 vittorie ed un pareggio. Con 25 reti segnate e 21 subite. L’unica squadra che é riuscita a strappare un punto nel Templo Sagrado é stato il Monagas (0-0). Domenica, la formazione andina sfiderà una delle rivelazioni in questo semestre, l’Aragua.

“Sarà una bella gara quella di domenica, sarà un match che si giocherà a viso aperto e sarà necesario avere le idee chiare per sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Mancano ancora due gare da disputare nella regular season e la qualificazione ai playoff é nelle nostre mani” spiega Pérez Greco in un comunicato stampa.

La formazione giallonera si sta preparando al meglio per questa gara, dove sarà fondamentale portare a casa i tre punti. Per la gara di questo fine settimana, il Táchira dovrà fare a meno di Lucas Gómez, espulso nella sconfitta 3-0 contro i Metropolitanos.

“Lucas sfortunatamente non ci sarà. É un giocatore di peso nell’attacco. Ma il suo sostituto sicuramente sarà all’altezza, non ho dubbi”.

I precedenti tra Deportivo Táchira ed Aragua sono 33 con un bilancio di 17 vittorie giallonere e 6 giallorosse. Il segno “X” é stato protagonista in 10 occasioni.

L’ultima volta che queste due formazioni si sono affrontate sul campo dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal i padroni di casa si sono imposti per 3-1. Le reti gialloneri sono state griffate da Giancarlo Maldonado (25’), Johan Moreno (42’) ed Edgar “El Flaco” Pérez Greco (69’). Mentre il momentaneo vantaggio degli ospiti é stato opera di Edanyilber Navas (22’).

Mentre il 5 maggio 2018, a Maracay, pareggiarono 1-1: Pérez Greco portó in vantaggio gli andini al 56esimo e José Torres segnò l’1-1.

La 18ª giornata inizierà domani con due gare: Metropolitanos – Atlético Venezuela (alle 16:00 nello stadio Olímpico) e Carabobo – Metropolitanos (alle 16:00 sul campo neutro del Rafael Calles Pinto di Guanare).

Domenica si completerà con: Deportivo La Guaira – Caracas (alle 18:00 nello stadio Olímpico), Deportivo Lara – Trujillanos (alle 16:00 nello stadio Metropolitano), Estudiantes de Caracas – Deportivo Anzoátegui (alle 16:00 sul campo neutro dello stadio Hermanos Ghersi di Maracay), Lala FC – Estudiantes de Mérida (alle 16:00 stadio Cachamay di Puerto Ordaz), Llaneros – Zulia (alle 16:00 nello stadio Rafael Calles Pinto di Guanare), Portuguesa – Monagas (alle 16:00 stadio José Antonio Páez) e Zamora – Academia Puerto Cabello (alle 16:00 nello stadio Agustín Tovar).

(di Fioravante De Simone)