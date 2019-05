ROMA, 10 MAG – Le elezioni europee ormai alle porte .saranno cruciali non solo per l’offensiva euroscettica, ma anche per la successione a Mario Draghi alla presidenza della Bce: una posizione chiave viste le sfide che ha di fronte l’economia europea. Ma la cui scelta rischia di dividere, tanto che una nomina veloce, e su un nome in grado di mettere tutti d’accordo, come avvenne per Draghi nel 2011, non è affatto scontata.

Lo scenario in cui i leader europei si apprestano a sostituire un ‘padre ingombrante’ come Draghi – che ha fatto della Bce il bastione di difesa del progetto europeo e il principale stimolo anticrisi – rende la scelta quasi cruciale. C’è la guerra dei dazi che rischia di investire in pieno l’Eurozona. C’è l’avanzata degli euroscettici che attaccano costantemente la Bce. E c’è un quadro economico che rischia di far assomigliare l’Europa al Giappone, con il circolo vizioso di tassi negativi, inflazione debole, banche sempre più in rosso.

Draghi scade a fine ottobre. Nella lista dei candidati figurano il governatore francese Francois Villeroy de Galhau, l’attuale governatore finlandese Olli Rehn (già commissario europeo) e l’ex Erkki Liikanen. Ci sono anche Benoit Coeuré, membro francese del board Bce, e Jens Weidmann, il presidente della Bundesbank.

Una candidatura, quest’ultima, fino a ieri data per ‘perdente’ per l’opposizione di Weidmann a buona parte delle misure non convenzionali di Draghi. Ma che sta emergendo sempre più nitidamente, tanto da meritarsi l’endorsement del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e aperture da parte del governatore di Bankitalia Ignazio Visco e del ministro dell’Economia Giovanni Tria.

Per quanto la nomina del presidente della Bce sia sganciata da spartizioni politiche e rivendicazioni nazionali, è chiaro che si terrà conto del riequilibrio di poteri che si apre col voto del 26 maggio. Nel quale la Germania vorrà una rappresentanza di peso nell’economia. E potrebbe ragionevolmente ambire alla Bce, visto che stanno scendendo le quotazioni dello spitzenkandidat del Ppe per la Commissione europea, il tedesco Manfred Weber, a favore del francese Michel Barnier. Salvo che Berlino non si accontenti del commissario agli Affari economici, o che, a sorpresa, Angela Merkel si candidi per succedere a Tusk al Consiglio europeo.

Lo scenario che si apre è ben chiaro da un editoriale in cui oggi il Financial Times avverte dei rischi che un “mercanteggiamento” fra i Paesi tocchi anche la scelta del vertice della Bce, e fra le righe mette dubbi sull’opportunità di nominare Weidmann: se il presidente della Bce finisse per trovarsi spesso contro i colleghi nel consiglio direttivo – è il ragionamento del Ft che rispecchia i dubbi di molti investitori – ne soffrirebbero la credibilità e il prestigio dell’istituzione.

Donal Tusk, il presidente del Consiglio europeo, ha annunciato un vertice straordinario già il 28 maggio, subito dopo il voto delle europee, per stringere sul dossier e arrivare alle nomine a giugno. Ma sul nome da mettere alla Bce quell’appuntamento, così come l’Ecofin del 13 giugno a Lussemburgo e il Consiglio Ue del 20-21 giugno, rischia di sollevare divisioni. Anche perché prima c’è da sbrogliare un un ‘ingorgo’ senza precedenti di poltrone da assegnare: a ottobre scade anche Juncker, il mese dopo tocca a Tusk, e prima, a luglio, alla presidenza del Parlamento Ue di Antonio Tajani.

(di Domenico Conti/ANSA)