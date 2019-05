CARACAS – L’attaccante della Vinotinto José salomón Rondón (29 anni) ha vinto il premio giocatore dell’anno dal Newcastle United nella Premier League.

La distinzione é arrivata grazie all’eccezionale prestazione in questa stagione con la maglia dei Magpies mettendo a segno 11 reti in 32 gare disputate, e questo primato potrebbe anche migliorare in quanto manca ancora una giornata per la fine del campionato, domenica alle 10:00 il Newcastle sfiderà in trasferta il Fulham. A queste reti vanno aggiunti 7 assist. “Salo” é stato presente nel 47% dei gol segnati dalla squadra allenata da Rafael Benítez.

Il campione nato a Caracas il 16 settembre 1989, ha migliorato la sua performance in Premier League, il suo record precedente era di 9, ma con la maglia del West Bromwich Albion.

Va ricordato che l’ultimo attaccante del Newcastle che ha messo in bacheca il premio “player of the year” é stato un certo Alain Shearer (uno dei giocatori storici dei Magpies) nella stagione 2002-2003. Il venezuelano é il terzo sudamericano che vince questo premio, prima di lui l’hanno ricevuto il peruviano Nolberto Solano nella stagione 2001-2002 e l’argentino ex Milan Fabricio Coloccini nella 2010-2011.

Mercato Newcastlet: Rafa Benitez e la società della Premier League sono vicini al rinnovo. In scadenza di contratto, secondo i media inglesi il manager spagnolo resterà sulla panchina dei Magpies anche per la prossima stagione, con il prolungamento di contratto che è a un passo.

(di Fioravante De Simone)