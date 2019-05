ROMA. – Si ferma ai quarti di finale il ritorno, dopo tre anni, di Roger Federer sulla terra battuta. Al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale in corso sulla terra rossa della “Caja Magica” della capitale spagnola, il fuoriclasse di Basilea è stato battuto in tre set (3-6 7-6 6-4) dall’austriaco Dominic Thiem, dopo aver sprecato due match ball nel secondo set, perso poi al tie break. Thiem incontrerà domani in semifinale il n.1 del mondo, Novak Djokovic che si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, Marin Cilic, è stato messo fuori gioco da un’intossicazione alimentare.

Il 31enne serbo, alla sua 62ma semifinale in un Masters 1000, non troverà però dall’altra parte della rete King Roger, nonostante il n.3 del mondo fosse partito col piede giusto e messo sotto pressione il rivale. Ma a partire dal secondo set l’austriaco ha progressivamente ritrovato pesantezza di palla prendendo poco a poco il controllo della situazione. Per due volte Federer è arrivato a un punto dalla semifinale nel secondo set ma Thiem ha saputo prima annullarli per poi convertire il sesto set point nel tie break decisivo del terzo set.

Nell’altra semifinale ci sarà Stefanos Tsitsipas che ha superato in tre set Aleksander Zverev, n.4 del mondo: 7-5 3-6 6-2: troverà il vincente dell’ultimo quarto in programma a tarda sera tra Rafa Nadal e Stan Wawrinka. In campo femminile invece la finale sarà tra Kiki Bertens e Simona Halep.

In attesa delle semifinali di domani a Madrid, è stato intanto oggi sorteggiato il tabellone degli Internazionali d’Italia che vedrà al via sette azzurri. Fabio Fognini, da lunedì all’11mo posto della classifica mondiale, comincerà con Jo-Wilfried Tsonga, Marco Cecchinato, n.19 del ranking, è stato sorteggiato contro il Next Gen australiano Alex De Minaur, n.27 Atp, mentre a Andreas Seppi toccherà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.21 Atp e a Matteo Berrettini il francese Lucas Pouille, n.28 Atp. Brutto cliente anche per Andrea Basso che trova Marin Cilic, mentre Lorenzo Sonego ha pescato il russo Karen Khachanov e il 18enne Jannik Sinner l’americano Johnson.

Fra i big, in attesa di sapere se Federer parteciperà o meno e nel caso potrebbe iniziare contro Tiafoe o Sousa, il campione in carica Rafa Nadal sfiderà nel 2/o turno uno tra Chardy e Gasquet, mentre Novak Djokovic se la vedrà al secondo turno col vincente tra Shapovalov o Carreno Busta.