(ANSA) – NEW YORK, 10 MAG – Il New York Times affossa uno degli aperitivi più popolari ed orgoglio tutto italiano, l’Aperol Spritz. “Non è un buon drink – si legge sul quotidiano newyorkese – si beve come un Capri Sun (una marca di succo di frutta, ndr) dopo un allenamento di calcio durante una giornata d’estate”. “Non è un complimento”, precisa poi la giornalista Rebekah Peppler, autrice dell’articolo. La Peppler non nega le qualità del drink, come la sua effervescenza, ghiacciato al punto giusto ed accompagnato da una fetta d’arancia, ma completa la ‘recensione’ dicendo che “c’e’ un problema, Aperol spritz in realtà non è buono”. Tuttavia il popolo dell’Aperol Spritz non ci ha messo molto ad insorgere, con migliaia di commenti sui social. “Ecco un altro esempio di una grandezza italiana ridotta ad un’unica misura dagli americani – si legge su Facebook -. Se non riuscite a fare qualcosa nel modo giusto è ovvio che non ha il giusto sapore. Godetevi i vostri spaghetti con le polpette” (un popolare piatto italoamericano).