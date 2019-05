Per i tifosi italo-venezuelani la volata Champions ci regalerà un rush finale al cardiopalma

CARACAS – Quando mancano tre giornate alla fine della stagione 2018-2019 della Serie, ci sono ancora due posti d’assegnate per la prossima edizione della Champions League. Le squadre ancora in corsa per giocare nell’Europa che conta sono ancora sei: Inter (63 punti), Atalanta (62), Milan (59), Roma (59), Torino (57) e Lazio (55). Spalletti e Gasperini hanno il futuro europeo nelle proprie mani. Per capire come andrà a finire abbiamo chiesto il loro parere ad alcuni tifosi italo-venezuelani.

Iniziando con Leonardo De Andreis che ci dice: “La volata Champions da anni non era cosi avvincente! Detto questo per ora l’Atalanta sembra quella che possa raggiungere lo storico obbiettivo, ma anche occhio al Torino del venezuelano Rincón, è in ottima forma!”

Nicola Di Leo fa il punto di questo rush finale: “L’Inter è stata più fortunata che brava a fare punti per centrare il terzo posto. L’Atalanta attualmente merita il quarto posto. Ma la bellezza del nostro campionato ci riserverà sicuramente qualche sorpresa: con Milan e Roma che potrebbero entrare all’ultimo momento. Sarà una bellissima lotta!”.

La situazione dell’Inter. I nerazzurri sono la squadra più avvantaggiata in questa “lotta Champions”. Per un discorso di vantaggio di classifica e perché l’aritmetica è pronta a premiare i ragazzi di Spalletti che con due vittorie timbrerebbero il biglietto per la massima competizione continentale. La squadra meneghina giocherà due gare su tre all’ombra della Madonnina. Innanzitutto con il Chievo già retrocesso e poi all’ultima con l’Empoli che, però, potrebbe essere ancora impelagato nella lotta per non retrocedere. In caso di doppio successo, la trasferta di Napoli sarebbe ininfluente per i nerazzurri che sarebbero irraggiungibili a quota 69 punti.

Dal canto suo, Rosa Buonopane ci spiega che “l’Atalanta merita pienamente la Champions League, gioca un ottimo calcio, quello che da anni non si vedeva in Italia da una squadra del genere. Ma l’unica cosa che mi dispiace é che sicuramente questa squadra verrà smantellata e poi nella massima competizione continentale farà la figura di Pulcinella, per non usare un’altra parola”

Raffaele Guerra, ci dice senza peli sulla lingua: “Spero di cuore che non vada l’Inter! L’Atalanta merita di ascoltare la famosa musichetta, ma se dev’essere lo sparring delle big d’Europa nella fase a girone spero che non vada. L’altra classificata sicuramente sarà una tra Milan o Roma”.

La situazione dell’Atalanta. La squadra di Gasperini é senza dubbio la sorpresa in questa speciale rincorsa Champions. Per coronare il sogno di due anni di lavoro ricchi di soddisfazioni e non dipendere dai risultati delle altre, La Dea non dovrà mai perdere nelle ultime tre giornate centrando due successi e un pareggio nell’ordine che si preferisce, in questo modo la squadra bergamasca sarebbe irraggiungibile. Ma sulle sorti della squadra di Gasperini bisognerà vedere come influirá giocare le gare “interne” a Reggio Emilia a causa dei lavori in corso nello stadio Atleti Azzurri d’Italia e le fatiche della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. In questo rush finale, l’Atalanta sfiderà: Genoa (in casa), Juventus (in trasferta) e Sassuolo (interna).

Luigi Vitale, ci fa il punto della situazione: “In teoria il calendario più facile è quello del Milan (Fiorentina, Frosinone e Spal), ma quest’Atalanta in questa stagione sembra avere una marcia in più. Per quanto riguarda la Roma è da un pezzo che mi frulla nella testa l’idea che in qualche modo riuscirà ad arrivare al 4º posto. Ormai manca poco, sicuramente quest’anno l’unica cosa emozionante che ha regalato il campionato è proprio la rincorsa all’ultimo posto di Champions, per il resto mi pare tutto molto scontato”.

Roberto Esposito ci dice: “Favorite l’Inter e l’Atalanta. I nerazzurri di Milano perché hanno Spalletti in panchina e lui ha sempre portato le sue squadre in Champions, mentre l’Atalanta lo merita per il suo gioco straordinario. Ma sicuramente, l’anno prossimo sarà tutta un’altra cosa, la squadra bergamasca verrà smantellata e farà la metà dei punti di quest’anno”.

La situazione della Roma. Per i giallorossi sarà vietato sbagliare negli ultimi 270 minuti. Il pareggio subito contro il Genoa in pieno recupero ha complicato la situazione per la squadra di Ranieri. Per la formazione capitolina, tre vittorie non potrebbero bastare per raggiungere l’ambito traguardo.

Bruno Orlando usa poche parole per dire il suo parere: “In Champions andranno Milan e Roma. L’Inter perderà tre gare su tre”.

Anche Carlo Rossi fa il punto: “Secondo me a fare da giudici in questo rush finale saranno Juventus e Napoli. I bianconeri affronteranno Roma ed Atalanta, mentre i partenopei se la vedranno con l’Inter”.

La situazione del Milan. I rossoneri nelle ultime tre giornate devono vincere e sperare in risultati negativi di Inter ed Atalanta. In caso di arrivo a pari punti con i bergamaschi, il Milan sarebbe favorito grazie allo scontro diretto. Nelle ultime tre giornate i ragazzi di Gattuso sfideranno: Fiorentina (al Franchi), Frosinone (in casa) e Spal (a Ferrara).

Antonella Pino ci dice la sua nel seguente modo: “I nerazzurri milanesi sono favoriti in questa corsa Champions, ma si sa l’Inter é pazza! Qualsiasi cosa può accadere. Se devo dirti le mie favorite ti dico Roma e Milan, cosí saranno più affascinanti queste ultime giornate”

Mariano Moscaritolo ci spiega: “L’Atalanta merita l’Europa che conta, ma quest’estate sicuramente farà la fine dell’Ajax, verrà smantellato e sarà un vero dispiacere vedere una squadra che incantava fare una figura penosa l’anno venturo. Questo lo dico anche in chiave ranking Uefa, bisogna pensare anche a questi punti che potrebbero andare in fumo. Quest’anno, l’Inghilterra grazie all’ottima stagione in Champions League ed Europa League ha preso un bel gruzzoletto di punti”.

La situazione del Torino. I granata hanno un percorso difficile devono recuperare sei punti dall’Inter e cinque dall’Atalanta in solo tre gare. Prima dello scontro con la Lazio all’ultima giornata di Serie A, la squadra di Mazzarri se la vedrà anche con Sassuolo ed Empoli: i neroverdi non scenderanno in campo “alla morte”, mentre i toscani potrebbero ancora esser nella zona rossa della classifica.

Gabriele Ponte ci dice: “Come andrà a finire la corsa Champions? É una cosa difficile da prevedere, secondo me ci saranno delle sorpresa. Lo spero anche per mantenerci incollati davanti alla televisione nelle ultime tre giornate. Voglio dire una pazzia: Lazio e Milan!”

Filippo Conti é più cauto: “L’Inter se non arriva terza mal che vada chiuderà al quarto posto. Mentre per l’Atalanta, l’unica avversaria da temere é la Roma”.

La situazione della Lazio. Il ko (1-3) rimediato in casa contro l’Atalanta ha estromesso, di fatto, dai giochi Champions la squadra di Inzaghi. Alla Lazio resta comunque un obiettivo importante, che è la Coppa Italia (15 maggio) ma anche la rincorsa a un posto in Europa League in caso di mancato successo nella coppa nazionale. Prima dell’ultima giornata contro il Torino, che potrebbe comunque esser ancora in corsa per l’Europa, rimangono Cagliari e Bologna entrambe in trasferta.

Agli amanti della Serie A non resta che godersi al massimo queste tre giornate e sperare che ci regalino tante emozioni.

(di Fioravante De Simone)