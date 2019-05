(ANSA) – WASHINGTON, 11 MAG – Alla domanda se considera di ordinare al ministro della giustizia William Barr di indagare su Biden per un potenziale conflitto di interessi in una vicenda ucraina, Donald Trump ha risposto che non ne ha parlato ma ha lasciato aperta la possibilità. “Certamente sarebbe una cosa appropriata”, ha detto in una intervista a Politico. Joe Biden è il frontrunner tra i candidati presidenziali dem, quindi al momento il principale rivale del tycoon nella corsa alla Casa Bianca.