(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Nell’AT&T Byron Nelson secondo giro da incorniciare per Sung Kang. In Texas il 31enne sudcoreano, grazie a un parziale super di 61 (-10), vola al comando della classifica con 126 (-16) colpi, quattro di vantaggio sugli americani Matt Every e Tyler Duncan, entrambi secondi con 130 (-12). Prova bogey free per Sung Kang che, alla 158ma apparizione sul PGA Tour, insegue il primo successo. “Sono davvero felice -ha detto il player di Jeju- ma non posso accontentarmi”. Il sudcoreano, fin qui, è stato più forte anche del vento. Ha sfiorato d’infrangere il muro dei 60 colpi ed eguagliato il record del percorso, quello del Trinity Forest, stabilito nel 2018 da Marc Leishman. In Texas ancora una buona prova per Brooks Koepka, rimasto al quarto posto (131, -11) a cinque colpi dal leader. Rimonta, ma resta in media classifica, Aaron Wise. Il campione in carica è trentaseiesimo (138, -4) come lo svedese Alex Noren. Mentre è uscito al taglio l’ex quarterback Tony Romo (150, +8). (ANSA).