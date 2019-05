(ANSA) – ROMA, 11 MAG – La nazionale di pallavolo femminile partirà domani per Montreux (Svizzera) per prendere parte allo storico torneo che si svolgerà dal 13 al 18 maggio. L’anno scorso il Montreux Volley Masters aveva visto le azzurre vincitrici, e in pratica lanciate verso il Mondiale giapponese che è valso la medaglia d’argento. Il ct Davide Mazzanti ha convocato 14 atlete: Sara Alberti, Alexandra Botezat, Carlotta Cambi, Chiara De Bortoli, Sarah Fahr, Ofelia Malinov, Anna Nicoletti, Sylvia Nwakalor, Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Francesca Villani e Lucia Bosetti. Nella fase a gironi le azzurre affronteranno Thailandia, Turchia e Svizzera. L’altro girone è composto da Cina, Germania, Giappone e Polonia. Le prime due classificate dei due gironi si affronteranno nelle semifinali incrociate, dalle quali usciranno le due finaliste. L’Italia scenderà in campo il 13 maggio contro la Thailandia, il 15 contro la Turchia, il 16 contro la Svizzera. (ANSA).