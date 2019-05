(ANSA) – MATERA, 11 MAG – Dopo la pioggia di 280mila candidati pronti a trasferirsi per 3 mesi nel borgo di Grottole per l’Italian Sabbatical, Airbnb continua a puntare sul Sud d’Italia. “Tanto successo – spiega Chris Lehane, responsabile globale Politiche pubbliche di Airbnb – dimostra quanto le aree rurali di queste zone siano meta da sogno per i viaggiatori internazionali alla ricerca di esperienze autentiche e lontane dal turismo di massa”. Così il colosso dell’ospitalità annuncia anche la nascita della Matera 2019 Experience Academy, la prima sul Turismo esperienziale, al via il 30 maggio con già 200 richieste, in collaborazione con Destination Makers e Fondazione Matera-Basilicata 2019. E l’ingresso di Lecce e Catania nelle oltre 20 città d’arte in cui raccoglie e riversa la tassa di soggiorno. Un impegno verso il Sud, dice Lehane, “che per Airbnb significa contribuire a liberare il potenziale inespresso puntando su formazione, valorizzazione del territorio e collaborazione con istituzioni ed enti locali”.